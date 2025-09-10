テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、悪質レビューに振り回される民泊の現状について特集した。民泊とは住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供するもの。番組では長期滞在のしやすさや価格の安さから年々利用者が増加していることを伝えた。反面、この日は実際に宿泊者が去った後に足の踏み場もないほどゴミが散乱した部屋など、民泊オーナーが提供した写真など