◇国際親善試合日本―米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）サッカー日本代表(FIFAランク17位)は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。前半30分、先制点を献上した。米国とは過去に3度対戦しており、日本の2勝1敗。直近の対戦は2022年のキリンチャレンジカップで、日本が2-0で勝利した。前半30分、日本は左クロスから中央で待ち構えていたFWゼンデハスに豪快なボレーシュートを