米連邦最高裁＝ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦最高裁は9日、トランプ政権の「相互関税」などの関税措置を巡る訴訟の口頭弁論を11月前半に開くと明らかにした。迅速な裁判を要求する政権の求めに応じた形だ。連邦高裁は相互関税は大統領の権限を逸脱し、違法と判断しており、最高裁の結論が注目される。米メディアによると、最高裁の判決は年末までに出る可能性がある。仮に違法との判断を示せば、政権