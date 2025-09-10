将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月10日、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が前日に封じた80手目が開封され、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）の手番で対局が再開された。【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第6局（生中継中）藤井王位の3勝、永瀬九段の2勝で迎えた注目のシリーズ第6局。東京・千駄ケ谷の「将棋会館」を舞台に争われている本局は、藤井王位が勝利して決着局とするか、2