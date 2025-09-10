「ブレーブス−カブス」（９日、アトランタ）カブスの鈴木誠也外野手が「３番・指名打者」で出場。初回の第１打席で右前打を放った。初回先頭から四球、安打で無死一、二塁で迎えた打席。鈴木は２球目の高め１５５キロをしぶとく右前に運ぶ安打とし、無死満塁と好機を広げた。