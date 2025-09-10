10日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比85ポイント高の2万8140ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8037.49ポイントに対しては102.51ポイント高。 株探ニュース