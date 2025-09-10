米ハワイアン航空は、福岡―ホノルル線を１１月１９日で運休する。九州とハワイを結ぶ唯一の直行便として運航していたが、予想より需要が低迷しているとして世界的な路線の再編に踏み切る。同社は福岡―ホノルル線を２０１２〜１４年に運航した後、利用低迷を理由に撤退した。１９年１１月に再び就航し、直近では週３往復で運航していたが、厳しい状況が続いていたという。同社の日本とホノルルの直行便は羽田と関西国際空港の