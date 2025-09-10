うっかりミスの多い小学3年生の娘。ついイライラして叱ってしまったあと、夫からの一言で思いもよらぬことが判明しました。今回は筆者の友人T子の子育てエピソードをご紹介します。 うっかりミス多発の小学3年生の娘、小さな異変に気付いた夫 毎日が忙しいとつい余裕がなくなり、子どもの出しているサインを見逃してしまうことも。これからはもっと心の余裕を持って娘を見守りたいと感じた出来事でした。 【体験