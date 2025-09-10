ボーイズグループ「TOMORROW×TOGETHER」のミニアルバム「The Star Chapter：SANCTUARY」のタイトル曲「Over The Moon」が、Spotifyの7日付チャート基準累積再生数1億回を突破した。トータル17曲の億単位ストリーミング曲となった。24年11月に発表された「Over The Moon」は、あなたとともに未来への期待感を描いたラブソング。韓国メディアのスポーツ京郷は10日「夢幻的な導入部が特徴なポップ、ビンテージなサウンドに独特なR＆B