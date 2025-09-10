9日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人・岸田行倫捕手について言及した。江本氏は岸田について「シーズン当初、去年からの流れを見てもね、今年なんかは最初から岸田で良かったんじゃないかと思ったんですけど、甲斐が入ってきたので、どうしても使わざるを得ないことになって、結果的に競争みたいな形になったんですけど、落ち着くところに落ち着いたなという感じ