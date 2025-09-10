ドジャースのチームリーダーも賛辞惜しまずドジャースのミゲル・ロハス内野手が、二刀流で活躍を続ける大谷翔平投手への敬意を口にした。米放送局「FOXスポーツ」の記事の中で、試合に臨む大谷の姿勢について語っている。5日（日本時間6日）に公開された記事では、大谷を「打者としての並外れた才能だけで、昨年はキャリア3度目のMVPを獲得したが、今季は打って投げる二刀流としての能力が、再び彼をMVP争いの有力候補に押し上