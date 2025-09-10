歌手・タレントのあのが、9月9日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。バイト情報検索サイト「バイトル」をたまに見ると話し、バイトを「やりたくなる」「1日だけできるやつとかやりたい」と語った。この日、ゲストには新しい学校のリーダーズが登場。世界進出して海外でライブするようになっても「日本帰ってきたらバイト」という生活を、2〜3年前までしていたと語る。そんな新しい学校のリーダ