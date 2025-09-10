ホワイトハウスで記者会見するキャロライン・レビット米大統領報道官＝9日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は9日の記者会見で、トランプ大統領が2001年9月の米中枢同時テロから24年となる11日夜、大リーグ・ヤンキースの試合があるニューヨークのヤンキースタジアムに足を運ぶと発表した。同時テロ犠牲者の追悼の一環。11日午前には首都ワシントン近郊の国防総省での追悼式に出席する。ヤン