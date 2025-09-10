6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親。佳月さん（48）が9日、Instagramのストーリーズを更新し、子どもに作ったお弁当を公開。また四男・瑠さんの17歳誕生日を祝福した。【映像】母親が作った15人分のお弁当＆ワンプレートごはんこれまでに家族15人分のお弁当や、30分で作ったというワンプレートごはんなどをSNSで紹介している母親の佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」な