2030年代に導入JR東日本は2025年9月9日、モビリティ中長期成長戦略「PRIDE ＆ INTEGRITY」を策定したと発表。その中で、今年3月に設計に着手することを発表したE10系の営業運転開始後に、「次世代新幹線車両」を導入する方針を示しました。【画像】これがJR東日本「2045年の新幹線」のイメージです東北新幹線では、2030年度に現行のE5系の後継となるE10系の導入が計画されています。E10系は2027年秋以降に落成して試験を行う予