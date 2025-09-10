愛媛県久万高原町の河野忠康町長が８月末、町内で開かれた自転車レースで転倒し、腰を骨折した。治療のため、９日に開会した９月定例会を欠席した。佐藤理昭副町長らによると、河野町長は８月３１日、自転車レース「第１３回石鎚山ヒルクライム」（実行委員会主催）で、主催者としてあいさつした後、「Ｅ―ＢＩＫＥ（電動アシスト付き自転車）の部」に出場。走行中に転倒して、救急搬送された。松山市内の病院に入院し、今月