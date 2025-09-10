2025年9月10日放送のNHK「あさイチ」出演でも話題の個性派俳優坂口涼太郎さん。8月に出版された初のエッセイ集『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』も好評だ。軽妙でテンポのいい関西弁で、働き方や人間関係、自己肯定感など、今社会で起こっているさまざまな問題を掘り下げて綴っている。エッセイで彼が伝え続けていることは、どんなに深刻な問題も誰かと比べることなく、自分らしさを大切にした最善の選択をし、気持ちをポジティブ