公明党の参院選総括の原案が９日、判明した。現状を「党存亡の危機にある」と指摘し、「責任ある中道改革勢力」の軸として役割を果たす考えを示した。１１日にも取りまとめる。公明は参院選で、選挙区と比例選で過去最低の計８議席に終わり、原案では、既成政党への国民の拒否感が増していると分析した。政治資金収支報告書に不記載があった一部の自民党議員への推薦については「清廉な公明のイメージを損なったのではないか」