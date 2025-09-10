トランプ米大統領＝8日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は9日、トランプ米大統領がウクライナ侵攻を続けるロシアに対する制裁強化の一環として、ロシア産原油を輸入する中国とインドに「最大100％」の関税を課すよう欧州連合（EU）に求めたと報じた。EU側が関税引き上げ措置に踏み切れば、米国も同調する考えという。ホワイトハウス関係者は共同通信の取材に対し、EUに関税強化