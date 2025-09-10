YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは9月8日、自身のInstagramを更新。上海ディズニーランドを訪れたことを報告し、全身ショットを公開しました。【写真】東海オンエア・りょう、上海ディズニーデート？「いつもより更にぴかぴか笑顔で幸せそう」りょうさんは「ディズニーに行きましたエンタメの王かよ」とつづり、1枚の写真を投稿。城をバックに、かぶり物の耳を持つポーズをした全身ショットです。おしゃれな服装とサ