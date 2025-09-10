環境省と気象庁の熱中症予防情報サイトによると、10日午前5時現在、九州では同日の熱中症警戒アラートを発表した県はゼロになっている。ただ、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島5県では日最高暑さ指数予測が31以上の危険。