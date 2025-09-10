JR九州によると、10日午前7時58分ごろ、山陽新幹線広島〜新岩国で大雨による運行規制でによるダイヤ乱れが発生した。この影響で同8時15分現在、さくら401号から九州新幹線の上下線にも遅れが出ている。▶JR九州・運行情報