福岡管区気象台は10日午前6時、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第7号を発表した。同県では、同日昼前まで河川の増水や氾濫に警戒し、夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水に注意を呼びかけた。また、11日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意喚起した。［気象概況］対馬海峡付近にある前線が11日にかけて九州北部地方をゆっくり南下する見込み。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気