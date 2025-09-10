広島県内の在来線では、大雨のため運転見合わせなどが発生しています。【山陽線】三原～柳井駅まで運転見合わせ運転再開は早くとも正午以降の見込み【呉線】広～広島駅間で運転見合わせ運転再開は早くとも正午以降の見込み【芸備線】三次～広島駅まで一部列車の遅れ（2025年9月10日午前8時45分時点の情報）