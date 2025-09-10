イギリス国防省は、自国が管理する国際基金を通じてウクライナにおよそ4000億円規模の追加支援を行うことを発表しました。ロンドンで9日、ウクライナへの軍事支援について話し合う「ウクライナ防衛コンタクトグループ」の会合が開かれ、イギリスのヒーリー国防相やNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長らが出席しました。イギリス国防省によりますと、会合でヒーリー氏はイギリスが管理する国際基金を通じて20億ポンド、日本円