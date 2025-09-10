シンガーソングライターとして活躍した小野サトル(おの・さとる、本名小野覚)さんが死去したことが分かった。62歳だった。10日に所属レーベルの有限会社ラストが「令和5年3月24日21時50分、肺炎のため逝去いたしました」と発表した。葬儀・告別式は遺族の意向により家族葬で執り行われた。リリースで「あまりにも大きな存在であった小野さんとの突然の別れを受け止めることができず、関係者一同は未だ深い悲しみの中にあり、奥