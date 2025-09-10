気象台は、午前8時33分に、大雨警報（土砂災害）を有田町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・有田町に発表 10日08:33時点佐賀県では、10日昼過ぎまで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。南部では、10日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■多久市□洪水警報10日昼過ぎにかけて警戒■伊万里市□大雨警報・土砂災害・浸水10日昼過ぎにかけて警戒1時間最大