気象台は、午前8時32分に、大雨警報（浸水害）を串間市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・串間市に発表 10日08:32時点南部平野部では、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■串間市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mmピーク時間10日昼前