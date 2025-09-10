◆米大リーグヤンキース―タイガース（９日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が９日（日本時間１０日）、本拠地・タイガース戦に「２番・右翼」でスタメン出場し、４４号を放った。初回１死走者なしの１打席目に、先発右腕・マイズから右中間に先取点となるアーチを描いた。ジャッジの本塁打は、８月３１日（同９月１日）の敵地・ホワイトソックス戦以来７