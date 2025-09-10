東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.59高値173.53安値172.14 174.76ハイブレイク 174.14抵抗2 173.37抵抗1 172.75ピボット 171.98支持1 171.36支持2 170.59ローブレイク ポンド円 終値199.42高値200.05安値198.80 201.30ハイブレイク 200.67抵抗2 200.05抵抗1 199.42ピボット 198.80支持1 198.17支持2 197.55ローブレイク