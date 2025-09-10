東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.40高値8.44安値8.37 8.51ハイブレイク 8.47抵抗2 8.44抵抗1 8.40ピボット 8.37支持1 8.33支持2 8.30ローブレイク シンガポールドル円 終値114.92高値114.99安値114.30 115.86ハイブレイク 115.43抵抗2 115.17抵抗1 114.74ピボット 114.48支持1 114.05支持2 113.79ローブレイク 香港ドル