東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6585高値0.6620安値0.6582 0.6647ハイブレイク 0.6634抵抗2 0.6609抵抗1 0.6596ピボット 0.6571支持1 0.6558支持2 0.6533ローブレイク キーウィドル 終値0.5927高値0.5960安値0.5923 0.5987ハイブレイク 0.5974抵抗2 0.5950抵抗1 0.5937ピボット 0.5913支持1 0.5900支持2 0.5876