今回は、妻の出産後家事育児をしないだけでなく、暴言を吐いてきた夫に反撃したエピソードを紹介します。育児も家事もしないくせに…「出産後、慣れない育児で心身ともに疲弊。でも夫は家事は一切せず、育児もしているとはとても言えず……。そんなある日、夫が風呂あがりにビールを飲もうと冷蔵庫を開けていたのですが、『あれこのビール、アルコール度数が5％じゃん。俺、8％のビールの方が好きって言ったよね？』『俺が飲みたい