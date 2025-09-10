元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（火曜午後10時）に出演。昨年のクリスマスを一緒に過ごした人を明かした。自身の交友関係を聞かれた田中は「本当に友達少ないんですけど、去年のクリスマスとかは、あのちゃんとウチで過ごしました」と明かした。有田哲平からは「あのちゃんって人と絡みたくない、みたいな。特に芸能人なんてちょっと…ちゃんと手なずけてるんだ」と