今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第118話が10日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、のぶ（今田美桜）は八木（妻夫木聡）の会社で子どもたちに「アンパンマン」の読み聞かせをすることに。だが、子どもたちは興味がないようで…。しばらくして、嵩（北村匠海）が監督を務めた映画「やさしいライオン」が公開され、好評を博す。3年後、