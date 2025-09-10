9月9日にラトビアで「ユーロバスケット2025」決勝トーナメントの準々決勝が行われ、トルコ代表（FIBAランキング27位）がポーランド代表（同17位）と対戦した。 点の取り合いとなった第1クォーターを19－19の同点で終えると、続く第2クォーターは開始1分13秒からアデム・ボナ（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）、フルカン・コルクマズ、セディ・オスマン（