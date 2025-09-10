北中米W杯欧州予選が9日に各地で行われた。グループDではともに開幕節勝利のアイスランド代表とフランス代表が激突した。前半21分に先制を許したフランスは45分にFWキリアン・ムバッペ、後半17分にFWブラッドリー・バルコラが決めて逆転するが、23分にMFオーレリアン・チュアメニが退場。数的不利に陥りながらも逃げ切ったフランスが2-1の逆転勝利を収め、首位に浮上した。グループIのノルウェー代表はモルドバ代表との一戦