避難指示（土砂災害警戒） 9月10日朝からの雨による避難情報はすべて解除されました。 ※8月の大雨の影響による避難指示が残っています。熊本市北区（土砂災害警戒）6世帯18人宇城市海東（土砂災害警戒）2世帯8人美里町安部、甲佐平（その他）3世帯4人