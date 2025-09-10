宝塚歌劇団の元男役で、現在はタレント、日本舞踊家の春海（はるみ）ゆうが9日、自身のSNSなどで結婚を発表した。 【写真】喜びがひしひしと伝わるお相手との2ショット写真お幸せに！ 春海は【ご報告】と題して文書を掲載。「本日、退団半年記念日に大切な皆様へご報告させて頂きます。」と切り出し、「私事で大変恐縮ではございますが、ご縁をいただき、この度結婚いたしました」と発表した。⁡お相手について詳細は