米国ジョージア州のバッテリー工場で、米当局に逮捕・拘禁された韓国人約300人が、現地時間で10日午後2時30分（日本時間11日午前3時30分）前後に現地を出発することが伝えられた。外交消息筋によると、彼らはジョージア州南部フォークストンの移民・関税執行局（ICE）拘禁施設から約428キロメートル離れたアトランタ空港へ移動した後、チャーター機に搭乗する予定だという。彼らは自発的出国という形で帰国するものと予想される。