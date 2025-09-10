新興国・開発途上国が米国の高金利により増えたドル建て負債の負担を低くするため人民元やスイスフランなどに目を向けている。フィナンシャル・タイムズによると、ケニア政府は先月、中国輸出入銀行と50億ドル（約7368億円）規模の鉄道プロジェクト貸付をドルに代わり人民元で返済する交渉を進めていると明らかにした。スリランカ政府も先月、2022年のデフォルト後に中断された高速道路建設を再開するため5億ドルの人民元借入を推