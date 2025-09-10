藤枝市に住む60代の男性が福岡県警の警察官を名乗る男らにおよそ1800万円をだまし取られました。警察が特殊詐欺事件として、男らの行方を追っています。警察によりますと、2025年6月中旬藤枝市の60代の男性の自宅に福岡県警の警察官を名乗る男から「詐欺の犯人を捕まえたところ、あなたのキャッシュカードがありました」「あなたが口座を売ったんじゃないですか」などと電話がありました。その後も検察官や金融庁の職員を名