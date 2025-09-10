「9月10日」。今日は何の日でしょう？答えは「カラーテレビ放送記念日」！1953（昭和28）年に白黒テレビが登場し、アナログ放送が始まってから約7年後の1960（昭和35）年9月10日にカラーテレビの本放送が開始されました。当時はとても高価で、一般家庭でなかなか普及しなかったカラーテレビが広まっていったきっかけを追いました。画像ギャラリー日本初の国産カラーテレビは自動車並みの高価格!?1956年12月20日にカラーテレビの実