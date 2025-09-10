バレーボール男子日本代表（世界ランキング5位）が10日、51年ぶりのメダル獲得を目指す世界バレーに向け決戦の地フィリピンに向け出発。男子は13日にトルコ（16位）と初戦を迎える。【写真】決戦の地に出発するバレー男子日本代表空港で取材に応じたキャプテンの石川祐希（29）は「もちろん目標は表彰台ですし、その前に予選から試合があるので、特に初戦が一番大事だというふうに僕は考えているので初戦の入りを一番フォーカスし