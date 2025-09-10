元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（火曜午後10時）に出演。ラーメンについて言及する一幕があった。今放送ではラーメン激戦区の中野でロケを展開。ラーメンについて聞かれた田中は「本当は好きなんですけど、年2回にしか食べないって決めてるんですよ。今年はまだ食べてない」とコメント。共演者たちは驚きの声を上げた。MCはくりぃむしちゅー有田哲平、進行は平成ノブ