元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（火曜午後10時）に出演。ともにゲスト出演した俳優沢村一樹（58）を“幻惑”する一幕があった。進行役の平成ノブコブシ吉村崇から沢村との関係性について聞かれた田中は「ついこの間…同じドラマに出てはいたんですけど、共演シーンが1つもなかったので」と返答。沢村によると「3、4度目」の対面だという。田中が相手の目を見つめて「