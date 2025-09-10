9月9日、日本テレビ系『DayDay.』に、福山雅治がVTR出演。9月12日公開の映画『ブラック・ショーマン』で主演を務める福山へのインタビューが放送された。【関連】福山雅治「喉をしごきました」映画『ウィッシュ』アフレコでの苦労を回想「叫ぶシーン多くて…」この中で、息を吐くようにウソをつく元・超一流マジシャンの神尾武史役を演じる福山に、“最近何かウソをついたか？”といった質問が投げかけられた。これを受けて、福山