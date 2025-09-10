10月6日発売の『田中ちえ美写真集 reveal』。発売に向けて、特典画像と先行カット第4弾が解禁となった。【写真】眩しい笑顔を見せるノースリーブワンピースSHOTも公開今回公開された先行カットは、シャツをはだけたアンダーウェア姿で美ボディを披露している写真と、ノースリーブワンピース姿で振り向いて笑顔を見せる写真の2枚。いずれも田中の魅力が伝わってくるようなカットとなっている。さらに各特典の画像が公開されたほか、