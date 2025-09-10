小松空港は、「Enjoy！グルメキャンペーン」を9月1日から10月31日まで開催している。期間中に東京/羽田〜小松線に搭乗した人を対象に、抽選で1,000名に石川・福井県内の提携飲食店で利用できる共通食事券2,000円分をプレゼントする。提携飲食店は特設ウェブサイトにて公開している。小松空港サポーターズクラブ会員が対象となり、公式アプリにて小松空港内の2次元コードを読み取ることで応募できる。搭乗ごとに抽選に参加できるが