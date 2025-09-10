全国には知名度や偏差値だけでなく、独自の歴史や実績で高く評価されている大学も多くあります。あなたにとって「この人、あの大学出身なの!?」と、一目置いてしまうような地方国公立大学といえば？All About ニュース編集部は2025年9月2日、全国10〜70代の男女280人を対象に「地方国公立大学」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「出身と聞いてすごいと思う地方国公立大学」を紹介します！※本調査